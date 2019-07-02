Жителя Заречного будут судить за смерть знакомой Криминал

Заречный, 2 июля 2019. PenzaNews. 19-летний житель Заречного Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в смерти знакомой и причинении телесных повреждений пожилому мужчине.

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«По данным следствия, 9 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой. Через некоторое время он поссорился с сожителем своей бабушки, поскольку тот сделал ему замечание по поводу поведения. В ходе ссоры молодой человек нанес не менее трех ударов по голове 58-летнего потерпевшего, причинив ему кровоподтеки лица и перелом носа, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что на следующий день молодой человек находился в гостях у знакомой на улице Зеленой в Заречном в компании приятелей.

«В процессе совместного употребления спиртного между молодым человеком и хозяйкой квартиры произошел конфликт на почве того, что женщина без разрешения взяла из паспорта злоумышленника фотографию его родственницы. Обвиняемый, разозлившись, начал избивать потерпевшую. Он нанес ей множественные удары руками и ногами по голове, шее и телу», — пояснила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая уточнила, что тело женщины 1987 года рождения, которая скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы через несколько часов после избиения, было обнаружено матерью 12 апреля.

«19-летний зареченец был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, а впоследствии по решению суда заключен под стражу», — отметила она

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.