В Сосновоборске возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога Криминал

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» возбуждено в Сосновоборске Пензенской области на основании материалов прокурорской проверки.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в октябре 2018 года поселковой администрацией жительнице Сосновоборска была выдана выписка из похозяйственной книги, содержащая подложные сведения о принадлежности ей на праве собственности земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. На ее основании женщина впоследствии оформила право собственности на участок из состава земель лесного фонда площадью 724 кв. метра», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что по результатам проверки в суд подан иск о признании данной выписки недействительной, а права на объект недвижимости — отсутствующим.

«Дело находится на рассмотрении суда», — отметила собеседница агентства.