Знакомство в интернете закончилось для жителя Пензенской области ограничением свободы Криминал

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 37-летнему жителю села Малая Сергиевка Тамалинского района Пензенской области назначено наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что в начале 2019 года мужчина в интернете познакомился с 38-летней жительницей Пензы, которая приехала к нему в гости.

«Несколько дней пара провела вместе, употребляя алкогольные напитки. 17 января гостья готовила на плите еду и в ответ на попытку мужчины обнять ее ударила его горячей ложкой по плечу, причинив сильный ожог. Поведение женщины вызвало агрессию у хозяина жилища — он схватился за нож, приставил его к шее гостьи, сдавил ее руками и кухонным полотенцем, угрожая при этом убийством. Прыснув содержимым газового баллончика в лицо обидчику, женщина в халате выбежала на улицу и обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что после конфликта оба написали в отношении друг друга заявления о возбуждении уголовных дел.

«В ходе дознания по делу о причинении легкого вреда здоровью мужчины гражданин примирился с подозреваемой, в результате уголовное преследование в отношении нее было прекращено», — уточнила представитель прокуратуры.

Она обратила внимание на то, что дело в отношении мужчины прекращению не подлежало, поскольку ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в итоге он был осужден.