Пензенские полицейские помогли разоблачить крупный наркосиндикат Криминал

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Пензенские полицейские помогли столичным коллегам в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту незаконной деятельности крупной наркогруппировки, осуществлявшей производство и сбыт запрещенных веществ на территории России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Деятельность преступного сообщества, оказывающего весомое влияние на наркоситуацию на территории более 10 регионов Российской Федерации, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в феврале 2018 года. Злоумышленники организовали полный цикл — от производства запрещенных веществ до их сбыта конечному потребителю», — пояснила она.

Ирина Волк добавила, что специально оборудованные и законспирированные лаборатории располагались в арендованных загородных домах в коттеджных поселках Подмосковья, при этом их местоположение периодически менялось.

«Для хранения прекурсоров и химических реактивов, необходимых для производства наркотических средств, арендовались гаражи и хозяйственные постройки в Москве. Произведенные наркотики доставлялись в регионы Российской Федерации курьерами. При их распространении использовалась бесконтактная схема сбыта — через тайники с оплатой через электронные платежные системы», — отметила представитель МВД России.

По ее словам, данное уголовное дело передано в Московский областной суд.

Ирина Волк уточнила, что обвиняемым инкриминируется совершение 34 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений.