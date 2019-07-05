В Пензе пенсионерка перечислила мошеннику 765 тыс. рублей Криминал

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась крупной суммы денег при попытке устроиться сиделкой через сайт объявлений.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, с женщиной по телефону связался неизвестный, мать которого якобы нуждалась в соответствующих услугах.

В ведомстве пояснили, что после обсуждения всех деталей злоумышленник убедил собеседницу в перечислении ей наряду с оплатой услуг лишней суммы, которую она должна была вернуть ему.

«После этого гражданка через банкомат перевела на два абонентских номера 765 тыс. рублей», — добавили в полиции, уточнив при этом, что телефон мужчины затем оказался отключен.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.