EN
20:28:00 Пятница, 5 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионерка перечислила мошеннику 765 тыс. рублей

19:36 | 05.07.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась крупной суммы денег при попытке устроиться сиделкой через сайт объявлений.

В Пензе пенсионерка перечислила мошеннику 765 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, с женщиной по телефону связался неизвестный, мать которого якобы нуждалась в соответствующих услугах.

В ведомстве пояснили, что после обсуждения всех деталей злоумышленник убедил собеседницу в перечислении ей наряду с оплатой услуг лишней суммы, которую она должна была вернуть ему.

«После этого гражданка через банкомат перевела на два абонентских номера 765 тыс. рублей», — добавили в полиции, уточнив при этом, что телефон мужчины затем оказался отключен.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Загрузка...
Читайте также
«Гражданский Союз» намерен через суд избавиться от статуса иноагента Пензенский губернатор взял под личный контроль переход на эскроу-счета
В Пензе скорректируют документацию на строительство насосной станции водопровода «Побочино» Деятельность пензенского отделения Союза женщин России претерпит изменения
В Пензе дан старт лермонтовскому празднику поэзии Мустафина и Аблязин поедут на сборы в Японию
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама