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Работники пензенского сетевого магазина перевели 35 тыс. рублей «директору»

14:23 | 07.07.2019 | Криминал

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Пенза, 7 июля 2019. PenzaNews. Работники одного из сетевых магазинов Пензы перевели 35 тыс. рублей мошеннице, действовавшей под видом их руководителя.

Работники пензенского сетевого магазина перевели 35 тыс. рублей «директору». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Администратору магазина на рабочий телефон позвонила девушка, которая представилась генеральным директором сетевого магазина, и предупредила, что в ближайшее время в магазин должны доставить новое оборудование, которое необходимо оплатить и предоставить чеки курьеру», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что администратор попросила сделать платеж работника магазина, которая перечислила на несколько абонентских номеров 35 тыс. рублей.

«Оборудование в магазин так никто и не доставил. По данному факту проводится проверка», — пояснили в управлении.

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