Работники пензенского сетевого магазина перевели 35 тыс. рублей «директору» Криминал

Пенза, 7 июля 2019. PenzaNews. Работники одного из сетевых магазинов Пензы перевели 35 тыс. рублей мошеннице, действовавшей под видом их руководителя.

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«Администратору магазина на рабочий телефон позвонила девушка, которая представилась генеральным директором сетевого магазина, и предупредила, что в ближайшее время в магазин должны доставить новое оборудование, которое необходимо оплатить и предоставить чеки курьеру», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что администратор попросила сделать платеж работника магазина, которая перечислила на несколько абонентских номеров 35 тыс. рублей.

«Оборудование в магазин так никто и не доставил. По данному факту проводится проверка», — пояснили в управлении.