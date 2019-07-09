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В Пензенской области по факту гибели электромонтера возбуждено уголовное дело

15:06 | 09.07.2019 | Криминал

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Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», возбуждено по факту гибели в Пензенской области электромонтера ООО «Городищенское районное электротеплосетевое предприятие». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензенской области по факту гибели электромонтера возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 29 июня электромонтер организации на улице Красная Заря в городе Сурске выполнял технические работы по обслуживанию распределительных сетей, осуществляя ремонт воздушной линии электропередачи, идущей от трансформаторной подстанции. В результате допущенных нарушений требований охраны труда и техники безопасности со стороны ответственных лиц данной компании мужчина 1964 года рождения получил комбинированную травму, в результате которой наступила его смерть», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что работник, в частности, получил электротравму, а также тупую сочетанную травму головы, груди и живота.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — добавила Татьяна Махницкая.

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