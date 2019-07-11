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Пропавший житель Заречного найден убитым

13:59 | 11.07.2019 | Криминал

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Заречный, 11 июля 2019. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области, пропавший 28 июня, обнаружен убитым в квартире на улице Конституции СССР. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Пропавший житель Заречного найден убитым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«2 июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по Заречному обратилась местная жительница. Она просила найти ее сына, который 28 июня ушел из дома и не вернулся. При проверке заявления полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Они отработали круг общения пропавшего, посетили места его возможного пребывания», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о пребывании мужчины в гостях у жителя Заречного 1970 года рождения и произошедшем между ними конфликте.

«Оперативники незамедлительно проверили эти сведения. В квартире по указанному адресу они обнаружили труп разыскиваемого, накрытый одеялом. Хозяин жилища по месту жительства отсутствовал», — добавили в пресс-службе.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, он умер от тупой травмы живота с повреждением внутренних органов.

«По данным следствия, вечером 28 июня владелец жилища вместе со своей знакомой распивал спиртное в квартире по улице Конституции СССР. Через некоторое время к дому пришли приятели женщины. Впоследствии один из них зашел в внутрь. В процессе общения между хозяином квартиры и гостем произошел конфликт на почве того, что потерпевший начал его оскорблять. Мужчина, разозлившись, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что после конфликта мужчины продолжили распивать алкоголь и гость остался ночевать у зареченца.

«Утром 29 июня хозяин квартиры и его знакомая обнаружили, что потерпевший скончался. Обвиняемый скрылся с места происшествия, уехав в Пензу. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила она.

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