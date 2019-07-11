В Колышлее перед судом предстанет водитель, сбивший инспектора ДПС Криминал

Колышлей, 11 июля 2019. PenzaNews. 21-летний житель Колышлейского района Пензенской области предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде и применение насилия в отношении инспектора ДПС. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Как установлено органом следствия, днем 23 июня 2019 года в дежурную часть полиции поступило сообщение об управлении автомобилем «ВАЗ-21093» нетрезвым водителем. Инспектор ДПС выехал на поиски правонарушителя. На улице Октябрьской в деревне Сабуровке он попытался остановить автомобиль, но водитель требованию не подчинился. В ходе преследования сотруднику полиции удалось обогнать машину и заставить правонарушителя остановиться, но при попытке поговорить водитель включил заднюю скорость, сбил сотрудника ГИБДД открытой водительской дверцей автомобиля, повалил и протащил по дороге несколько метров. Сотрудник полиции смог откатиться, произвел выстрелы по колесам и задержал мужчину», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что алкотестер показал у злоумышленника наличие 1,56 миллилитра абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

По ее словам, в сентябре 2018 года мужчина, не имеющий права управления машиной, уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем совершенное им правонарушение перешло в разряд уголовно наказуемых.

«Действия злоумышленника, совершившего наезд на сотрудника полиции, в результате которого ему причинена физическая боль и телесные повреждения в виде двух осаднений, расцененных экспертом в качестве не причинивших вред здоровью человека, квалифицированы органом следствия как применение насилия в отношении представителя власти, что грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время уголовное дело направлено в суд», — добавила Светлана Артамонова.