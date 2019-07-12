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В Пензе прораб осужден за подкуп представителя компании-конкурента

16:44 | 12.07.2019 | Криминал

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Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Наказание в виде десяти месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком полгода назначено прорабу одной из пензенских компаний, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе прораб осужден за подкуп представителя компании-конкурента. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она отметила, что расследование дела осуществлялось при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что в начале апреля 2019 года прораб пензенской фирмы, являясь лицом, ответственным за осуществление государственных закупок, подал заявку на участие в аукционе на проведение работ по текущему ремонту корпуса одного из учреждений Пензы. Узнав, что помимо представляемого им ООО заявку подало еще одно юридическое лицо, злоумышленник решил путем коммерческого подкупа создать условия, при которых победителем аукциона стала бы фирма, в чьих интересах он действовал», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что 10 апреля прораб встретился с представителем конкурирующей фирмы и предложил за незаконное вознаграждение в 100 тыс. рублей участвовать в аукционе лишь формально.

«Тот согласился. Впоследствии передача денежных средств проходила под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по Пензенской области», — уточнила представитель управления.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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