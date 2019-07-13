EN
10:21:51 Суббота, 13 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы в результате мошенничества лишилась почти 140 тыс. рублей

09:33 | 13.07.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 13 июля 2019. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 137 тыс. рублей, став жертвой телефонного мошенничества с банковской картой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Жительница Пензы в результате мошенничества лишилась почти 140 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На ее мобильный телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленница сказала, что со счета карты собеседницы неизвестные пытаются похитить деньги. Для отмены этой операции незнакомка попросила сообщить реквизиты банковской карты и коды, которые поступят в SMS-сообщениях», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что 53-летняя жительница Пензы передала эти сведения мошеннице и с ее счета списали деньги.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в управлении.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе спилено 420 деревьев В Кузнецке шестеро полицейских уличены в представлении недостоверных сведений о доходах
Чашу фонтана в центре Пензы начнут демонтировать в 2019 году Командующий Приволжским округом Росгвардии посетил Пензенскую область
В Пензе прораб осужден за подкуп представителя компании-конкурента Пензенскую область на российско-китайском молодежном форуме представят 10 студентов
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама