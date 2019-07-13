Жительница Пензы в результате мошенничества лишилась почти 140 тыс. рублей Криминал

Пенза, 13 июля 2019. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 137 тыс. рублей, став жертвой телефонного мошенничества с банковской картой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«На ее мобильный телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленница сказала, что со счета карты собеседницы неизвестные пытаются похитить деньги. Для отмены этой операции незнакомка попросила сообщить реквизиты банковской карты и коды, которые поступят в SMS-сообщениях», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что 53-летняя жительница Пензы передала эти сведения мошеннице и с ее счета списали деньги.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в управлении.