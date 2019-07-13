Житель Пензы оштрафован за хранение почти 50 тыс. пачек сигарет без акцизных марок Криминал

Пенза, 13 июля 2019. PenzaNews. Житель Пензы, признанный судом виновным в хранении в целях сбыта почти 50 тыс. пачек сигарет без специальных акцизных марок, оштрафован на 500 тыс. рублей.

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«Установлено, что в период с 25 декабря 2017 года до 27 марта 2018 года мужчина в гаражном боксе и в кузове автомобиля разместил и хранил в целях сбыта 48 тыс. 200 пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму около 5,5 млн. рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

По его словам, мужчина полностью признал свою вину.

«Он пояснил, что с 2015 года осуществлял розничную продажу немаркированных сигарет производства Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, которые заказывал через интернет. Изделия он продавал по цене ниже рыночных. 27 марта 2018 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что суд постановил уничтожить изъятые сигареты, приговор вступил в законную силу.