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Вынесен приговор жителю Беково, ударившему женщину ножом

15:03 | 13.07.2019 | Криминал

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Беково, 13 июля 2019. PenzaNews. Мужчина 1967 года рождения, признанный виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы в поселке Беково Пензенской области, приговорен к наказанию в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Вынесен приговор жителю Беково, ударившему женщину ножом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что поздно вечером 25 февраля 2019 года мужчина вернулся в Беково с заработков из города Москвы. По дороге в Пензенскую область он употреблял спиртное. По возвращении домой между ним и сожительницей произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина ударил ее ножом в живот. Женщине удалось оттолкнуть его от себя и убежать из дома», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, родственники раненой жительницы Беково вызвали ей скорую медицинскую помощь, пострадавшая была госпитализирована.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что женщине 1972 года рождения причинено проникающее ранение живота с повреждением внутренних органов, расценивающееся как тяжкий вред здоровью», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что приговор не вступил в законную силу.

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