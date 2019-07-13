Вынесен приговор жителю Беково, ударившему женщину ножом Криминал

Беково, 13 июля 2019. PenzaNews. Мужчина 1967 года рождения, признанный виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы в поселке Беково Пензенской области, приговорен к наказанию в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что поздно вечером 25 февраля 2019 года мужчина вернулся в Беково с заработков из города Москвы. По дороге в Пензенскую область он употреблял спиртное. По возвращении домой между ним и сожительницей произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина ударил ее ножом в живот. Женщине удалось оттолкнуть его от себя и убежать из дома», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, родственники раненой жительницы Беково вызвали ей скорую медицинскую помощь, пострадавшая была госпитализирована.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что женщине 1972 года рождения причинено проникающее ранение живота с повреждением внутренних органов, расценивающееся как тяжкий вред здоровью», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что приговор не вступил в законную силу.