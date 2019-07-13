Следователи выяснят обстоятельства избиения школьницы в Вазерках Криминал

Вазерки, 13 июля 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована после появления в социальной сети информации о том, что подросток избил школьницу в присутствии сверстников в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области.

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«По информации, размещенной в социальной сети, о конфликте между подростками в селе Вазерки, имевшем место 10 июля 2019 года, бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пензенской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 116 УК РФ «Побои», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что будут детально установлены все обстоятельства избиения девочки, а также дана правовая оценка действиям или бездействию органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.