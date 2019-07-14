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В Пензе мошенники выдали себя за сотрудников ЦБ РФ и похитили более 150 тыс. рублей

11:19 | 14.07.2019 | Криминал

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Пенза, 14 июля 2019. PenzaNews. Телефонные мошенники, выдавшие себя за сотрудников Центробанка, выманили у двоих жителей Пензы более 150 тыс. рублей.

В Пензе мошенники выдали себя за сотрудников ЦБ РФ и похитили более 150 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, 57-летний мужчина получил звонок из «банка», в ходе которого его убедили в том, что некто пытается снять денежные средства с карты, а для предотвращения этого необходимо назвать реквизиты и коды из SMS.

«После того как мужчина предоставил сведения, он обнаружил, что со счета карты списано 89 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в тот же день аналогичное заявление в полицию написала 44-летняя женщина, лишившаяся 64 тыс. рублей.

По фактам мошенничества проводится проверка.

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