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Житель Заречного проиграл украденные у знакомого деньги на ставках

12:58 | 14.07.2019 | Криминал

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Пенза, 14 июля 2019. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области, подозреваемый в краже более 63 тыс. рублей из квартиры знакомого, проиграл деньги, делая ставки на спортивные события. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Заречного проиграл украденные у знакомого деньги на ставках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что во время кражи мужчина воспользовался запасными ключами от квартиры приятеля.

«В ходе расследования также установлена причастность злоумышленника к совершению другого преступления — в полицию обратилась жительница Заречного, которая просила привлечь к ответственности знакомого, похитившего с ее банковского счета 20 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что, по имеющимся данным, мужчина взял карту приятельницы, когда та не наблюдала его действиями, и с ее помощью оплатил ставки в интернете.

По данным фактам возбуждено уголовное дело.

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