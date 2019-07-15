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В Пензе женщина перевела мошенникам 1 млн. рублей

14:12 | 15.07.2019 | Криминал

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Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. 59-летняя жительница Пензы перевела 1 млн. рублей мошенникам, пытаясь защитить сбережения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Пензе женщина перевела мошенникам 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На ее мобильный телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности Центрального банка РФ и сказал, что со счета карты собеседницы пытаются перевести денежные средства. Мошенник отметил, что для предотвращения перевода необходимо следовать его инструкциям», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, следуя указаниям незнакомца, женщина обналичила деньги через банкомат и затем перечислила их на семь счетов.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в управлении.

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