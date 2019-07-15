В Мордовии вынесен приговор за организацию интим-салонов в 6 городах, в том числе в Пензе Криминал

Рузаевка, 15 июля 2019. PenzaNews. Рузаевский районный суд Мордовии признал двоих местных жителей виновными в совершении преступлений против свободы и общественной нравственности в шести городах, в том числе в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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В надзорном ведомстве пояснили, что в зависимости от роли каждого из них двое жителей Рузаевки признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» и п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», ч. 1 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией», ч. 3 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми».

«Судом установлено, что с января 2011 года по февраль 2013 года осужденные в составе организованной группы с целью получения незаконного дохода организовали занятие проституцией в городах Москва, Нижний Новгород, Пенза, Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону», — пояснили в прокуратуре Мордовии.

В пресс-службе уточнили, что в группе были четко распределены роли, согласно которым ее участники обеспечивали охрану незаконной деятельности, вербовку девушек для оказания платных интимных услуг, осуществляли диспетчерские функции.

«В группе также имелся фотограф, который рекламировал оказываемые услуги в интернете. Судом установлены факты вербовки, перевозки, передачи и получения девушек в целях их эксплуатации и использования для занятия проституцией с применением психологического воздействия и физического насилия. По уголовному делу потерпевшими выступили 19 девушек, из которых две несовершеннолетние», — добавили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что один из двоих подсудимых также признан виновным в незаконном лишении свободы двух лиц, не связанном с их похищением.

В пресс-службе уточнили, что злоумышленники приговорены к наказанию в виде 6 лет 4 месяцев и 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», — пояснили в пресс-службе.