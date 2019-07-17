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Житель Пензы лишился 220 тыс. рублей при покупке турбокомпрессора для автомобиля

09:24 | 17.07.2019 | Криминал

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Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. 49-летний житель Пензы лишился 220 тыс. рублей, пытаясь приобрести турбокомпрессор для автомобиля через интернет.

Житель Пензы лишился 220 тыс. рублей при покупке турбокомпрессора для автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На одном из сайтов мужчина увидел объявление о продаже устройства и позвонил по контактному телефону. С неизвестным пензенец договорился о приобретении турбокомпрессора за 220 тыс. рублей. Гражданин перечислил эти деньги на расчетный счет, указанный незнакомцем, однако товар не получил», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 33-летнего жителя Нижнего Тагила Свердловской области.

«Полицейские его задержали и доставили в Пензу для проведения процессуальных действий. Подозреваемый признался в содеянном», — добавили в пресс-службе.

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