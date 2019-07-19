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Подозреваемый в афере мужчина задержан на границе с Украиной и доставлен в Пензу

10:33 | 19.07.2019 | Криминал

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Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. 46-летний мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества на территории Пензы, задержан на границе с Украиной. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Подозреваемый в афере мужчина задержан на границе с Украиной и доставлен в Пензу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе допроса мужчина пояснил, что приехал в Российскую Федерацию для трудоустройства. При себе у него имелись две схожих между собой цепочки из желтого металла, одна из которых являлась ювелирным изделием. Зайдя в помещение комиссионного магазина, злоумышленник передал приемщице золотую цепочку, которую она оценила в 92 тыс. рублей. В тот момент, когда женщина вернула изделие, мужчина убрал его в карман, а взамен передал поддельное», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что после получения денег злоумышленник покинул магазин и уехал из Пензы.

«Свою вину он признал полностью», — уточнили в пресс-службе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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