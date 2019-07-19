В Сердобском районе чиновница получила условный срок за взятку деньгами и алкоголем Криминал

Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Специалист администрации одного из сельсоветов Сердобского района Пензенской области признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Следствием и судом установлено, что 11 октября 2018 года к исполняющей обязанности главы администрации сельсовета обратился ранее незнакомый мужчина, который попросил выдать ему справку о наличии у него личного подсобного хозяйства и земельного участка на территории сельсовета. Данная справка была ему необходима для реализации картофеля. Зная о том, что мужчина на территории сельсовета не зарегистрирован и земельного участка не имеет, женщина согласилась, потребовав за совершение незаконных действий передать ей 20 тыс. рублей и две бутылки алкоголя», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в тот же день чиновница внесла в бланк справки заведомо ложные сведения о наличии во владении у мужчины личного подсобного хозяйства и земельного участка площадью 12 соток, заверив ее своей подписью и гербовой печатью.

«Данный официальный документ дал ему право осуществлять торговую деятельность на сельскохозяйственных ярмарках, организованных на территории Пензы. 12 октября мужчина передал чиновнице взятку за выдачу фиктивной справки в виде денежных средств в размере 20 тыс. рублей и двух бутылок алкоголя общей стоимостью более 400 рублей», — сказала Татьяна Махницкая, добавив, что действия злоумышленницы были пресечены сотрудниками правоохранительных органов непосредственно после этого.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года и лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года», — уточнила представитель следственного управления.

Приговор пока не вступил в законную силу.