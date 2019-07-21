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Жителю Пензы грозит два года колонии за кражу 20 банок кофе

10:38 | 21.07.2019 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность жителя Пензы к краже 20 банок кофе различного наименования более чем на 3 тыс. рублей в одном из супермаркетов города.

Жителю Пензы грозит два года колонии за кражу 20 банок кофе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности, признал свою вину.

«Установлено, что злоумышленник совершил кражу, когда убедился, что за его действиями никто не наблюдает, и покинул помещение торговой точки. Похищенный товар он продал неизвестному лицу, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — пояснили в пресс-службе.

В управлении отметили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в УМВД.

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