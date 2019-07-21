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Потеря SIM-карты обернулась для пензенца кражей денег

13:59 | 21.07.2019 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2019. PenzaNews. 60-летний житель Пензы лишился 3 тыс. рублей из-за того, что потерял SIM-карту, к которой была подключена услуга «Мобильный банк».

Потеря SIM-карты обернулась для пензенца кражей денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина не стал восстанавливать утерянную SIM-карту и не отключил услугу.

«Через некоторое время абонентский номер мобильной связи перешел в пользование 30-летней жительнице Мокшанского района. Она обнаружила, что к ее номеру подключена услуга удаленного доступа к банковскому счету неизвестного ей человека, и воспользовалась этим, перечислив деньги на свою карту», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что женщина призналась в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — уточнили в управлении.

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