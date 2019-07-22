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Серийный вор обокрал несколько магазинов с помощью легенды о «забытой» в машине карте

14:15 | 22.07.2019 | Криминал

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Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Житель Оренбургской области 1978 года рождения задержан по подозрению в совершении серии краж из магазинов в Пензе, Каменке и Кузнецке.

Серийный вор обокрал несколько магазинов с помощью легенды о «забытой» в машине карте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в Пензе от его действий пострадали две торговые организации, где преступления были совершены по одному сценарию.

«Злоумышленник заходил в супермаркет и набирал полную тележку алкогольных напитков. Затем он подходил на кассу, чтобы расплатиться, и после того, как продавцы сканировали код, складывал товар в пакеты, которые затем ставил в тележку. Когда свободного места в ней не оставалось, покупатель просил работников магазина дать ему несколько блоков сигарет, которые он помещал в принесенную с собой сумку. Затем, создавая видимость намерения расплатиться за товар, посетитель делал вид, что забыл банковскую карту в припаркованной рядом машине. Он просил продавцов подождать, уходил с сумкой, в которой находились сигареты, и не возвращался», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что подозреваемый дал признательные показания.

Полицейские проверяют возможную причастность мужчины к совершению других преступлений на территории Пензенской области.

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