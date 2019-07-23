В Пензе руководителя «Колизея» заподозрили в сокрытии 2,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов» возбуждено в Пензе в отношении руководителя ООО «Колизей».

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«По данным следствия, гендиректор ООО «Колизей» с апреля по июнь 2019 года, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов и страховых взносов в бюджетную систему РФ на общую сумму более 9 млн. рублей и о том, что налоговым органом приняты меры по ее принудительному взысканию, организовал направление в адрес контрагентов писем-распоряжений о перечислении денежных средств, минуя банковские счета фирмы, на счета третьих лиц», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что тем самым было сокрыто не менее 2,5 млн. рублей, за счет которых могло быть произведено взыскание недоимки по налогам.

В настоящее время обстоятельства совершенного преступления выясняются.