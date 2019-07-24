В Пензе 81-летней пенсионерке вручили закладки под видом денег Криминал

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено в Пензе после того, как 81-летней пенсионерке были вручены бумажные закладки под видом денег.

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«По словам пожилой женщины, она одолжила соседке более 2 тыс. рублей. Через некоторое время девушка вернула пенсионерке долг и попросила разменять ей три денежные купюры номиналом по 1 тыс. рублей. Как выяснилось позднее, все банкноты оказались книжными закладками, внешне похожими на настоящие купюры», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в совершении мошенничества подозревается 31-летняя женщина, которая дала признательные показания.

«Она пояснила, что обманула потерпевшую, сказав, что срочно нужны деньги для покупки лекарства больной бабушке. Деньги подозреваемая потратила на личные нужды», — отметили в полиции.