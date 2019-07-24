EN
19:36:29 Среда, 24 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 81-летней пенсионерке вручили закладки под видом денег

14:53 | 24.07.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено в Пензе после того, как 81-летней пенсионерке были вручены бумажные закладки под видом денег.

В Пензе 81-летней пенсионерке вручили закладки под видом денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам пожилой женщины, она одолжила соседке более 2 тыс. рублей. Через некоторое время девушка вернула пенсионерке долг и попросила разменять ей три денежные купюры номиналом по 1 тыс. рублей. Как выяснилось позднее, все банкноты оказались книжными закладками, внешне похожими на настоящие купюры», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в совершении мошенничества подозревается 31-летняя женщина, которая дала признательные показания.

«Она пояснила, что обманула потерпевшую, сказав, что срочно нужны деньги для покупки лекарства больной бабушке. Деньги подозреваемая потратила на личные нужды», — отметили в полиции.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе вблизи «Олимпа» произошел очередной провал асфальта Виктор Кувайцев отметил активность участников фестиваля «Добрых рук мастерство»
По факту гибели мужчины при пожаре под Пензой организована проверка Пензенский губернатор проинформировал вице-премьера о ходе реализации проекта «БКАД»
Валерий Тимошкин предложил провести конкурс лучших практик по созданию доступной среды Владимир Полукаров отметил важность размещения в соцсетях позитивной информации о регионе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама