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Экс-директор сердобского МУПа проведет 4,5 года в колонии за выдачу фиктивных справок

16:12 | 26.07.2019 | Криминал

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Сердобск, 26 июля 2019. PenzaNews. Бывший директор муниципального унитарного предприятия, расположенного в Сердобском районе Пензенской области, приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима за изготовление за взятку фиктивных справок и ложных записей в трудовых книжках.

Экс-директор сердобского МУПа проведет 4,5 года в колонии за выдачу фиктивных справок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что директор одного из МУП жилищно-коммунального хозяйства Сердобского района за денежное вознаграждение неоднократно изготавливал и выдавал справки 2-НДФЛ, содержащие заведомо ложные сведения о размере зарплаты, а также вносил фиктивные записи в трудовые книжки нескольких лиц о том, что последние якобы работали в муниципальном предприятии», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в марте и начале апреля 2019 года руководитель учреждения получил взятки от четырех человек на общую сумму 59 тыс. рублей.

«10 апреля 2019 года злоумышленник получил взятку в размере 160 тыс. рублей за внесение фиктивных сведений в трудовые книжки и справки 2-НДФЛ еще 10 лиц. Непосредственно после передачи денег противоправные действия руководителя предприятия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства директор МУПа по решению суда содержался под домашним арестом», — пояснила собеседница агентства, добавив, что уголовное дело расследовалось при взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области.

Она отметила, что, помимо основного наказания, бывший директор лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 4 года.

«Приговор не вступил в законную силу», — сказала Татьяна Махницкая.

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