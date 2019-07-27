Под Кузнецком двое мужчин пытались украсть гаражные ворота Криминал

Кузнецк, 27 июля 2019. PenzaNews. Двое мужчин пытались украсть металлические гаражные ворота с огороженной территории дачного участка в садоводческом товариществе «Кармановка» в районе села Ульяновка Кузнецкого района Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

После обращения 51-летнего владельца дачи в полицию на место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые провели обход граждан, чтобы установить возможных свидетелей.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, в результате удалось выйти на след подозреваемых — ими оказались 30-летний житель Кузнецкого района и 34-летний кузнечанин.

«Они признались в содеянном», — сказали в ведомстве.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.