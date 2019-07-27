EN
04:20:49 Воскресенье, 28 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Кузнецком двое мужчин пытались украсть гаражные ворота

11:40 | 27.07.2019 | Криминал

Печать

Кузнецк, 27 июля 2019. PenzaNews. Двое мужчин пытались украсть металлические гаражные ворота с огороженной территории дачного участка в садоводческом товариществе «Кармановка» в районе села Ульяновка Кузнецкого района Пензенской области.

Под Кузнецком двое мужчин пытались украсть гаражные ворота. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

После обращения 51-летнего владельца дачи в полицию на место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые провели обход граждан, чтобы установить возможных свидетелей.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, в результате удалось выйти на след подозреваемых — ими оказались 30-летний житель Кузнецкого района и 34-летний кузнечанин.

«Они признались в содеянном», — сказали в ведомстве.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.

Загрузка...
Читайте также
Юрий Ильин призвал подрядчиков нарастить темпы ремонта дорог по проекту «БКАД» в Пензе В Пензе женщина лишилась около 400 тыс. рублей в надежде получить бонусы от банка
В Пензе на ремонт детсадов и школ направлено более 135 млн. рублей Виктор Кувайцев поздравил работников торговли с профессиональным праздником
В Пензе объявлен прием заявок на участие в мероприятии «Сурский герой» В Пензенском районе с начала года трудоустроены три участника программы «Земский доктор»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама