В Пензе женщина лишилась около 400 тыс. рублей в надежде получить бонусы от банка Криминал

Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. 60-летняя жительница Пензы лишилась почти 400 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы, выдавшей себя за сотрудницу банка.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленница в ходе телефонного разговора с женщиной убедила собеседницу в том, что у нее якобы накопились бонусы, которые можно перевести в деньги, но для этого требуется назвать реквизиты карт и коды, которые поступят в SMS.

«После того как клиентка банка предоставила эти сведения, она обнаружила, что со счетов ее карт списано 398 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована проверка.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.