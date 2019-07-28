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Житель Мокшанского района признался, что угнал самосвал для поездки домой

10:47 | 28.07.2019 | Криминал

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Пенза, 28 июля 2019. PenzaNews. Житель Мокшанского района, подозреваемый в угоне самосвала «КамАЗ» в Пензе, признался, что пошел на преступление ради поездки домой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Житель Мокшанского района признался, что угнал самосвал для поездки домой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что грузовая машина была припаркована возле дома владельца в Октябрьском районе Пензы.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель Мокшанского района 1996 года рождения, неоднократно привлекавшийся ранее к уголовной ответственности. Полицейские его задержали. Он признался в содеянном», — добавили в пресс-службе.

В управлении отметили, что по словам злоумышленника, в день преступления он находился в Пензе в гостях, распивал спиртное, опоздал на последний автобус и решил доехать до места жительства на попутном транспорте.

«По дороге он увидел самосвал «КамАЗ», который захотел угнать. При этом ни прав управления транспортным средством, ни навыков вождения у него не было. Подозреваемый забрался в кабину грузовика, где обнаружил ключи, оставленные хозяином, при помощи которых завел двигатель. После он не справился с управлением и съехал на обочину, где оставил автомобиль. Впоследствии полицейские вернули машину владельцу», — пояснили в УМВД.

В ведомстве уточнили, что по факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.

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