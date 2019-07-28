В Чемодановке раскрыта кража денег из автосервиса Криминал

Чемодановка, 28 июля 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи денег из автосервиса в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области.

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«В полицию обратился с заявлением о краже представитель коммерческой организации. Он сообщил, что в селе Чемодановка неизвестный, повредив пластиковую стену, проник в помещение автосервиса, где из кассы похитил деньги в сумме 35 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 25-летнего пензенца, привлекавшегося ранее к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — пояснили в пресс-службе.