Житель Бессоновского района стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для машины Криминал

Бессоновка, 28 июля 2019. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области лишился 38 тыс. рублей в результате мошенничества при покупке двигателя для автомобиля «Hyundai Solaris».

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«Он увидел объявление о продаже двигателя для машины на сайте Avito.ru и позвонил по контактному телефону. С продавцом заявитель договорился о приобретении мотора. Следуя условиям неизвестного злоумышленника, мужчина перечислил 38 тыс. рублей на счет банковской карты, однако товар не получил», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в управлении.