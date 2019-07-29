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В Мокшанском районе женщина лишилась денег в надежде на компенсацию за страховку жилья

08:56 | 29.07.2019 | Криминал

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Мокшан, 29 июля 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества под предлогом выплаты компенсаций за страхование жилища, жертвой которого стала 39-летняя жительница Мокшанского района Пензенской области.

В Мокшанском районе женщина лишилась денег в надежде на компенсацию за страховку жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На ее мобильный телефон поступило сообщение со ссылкой на страницу сайта под названием «Объединенный компенсационный фонд». Женщина перешла по этому адресу и прочитала информацию о возможной выплате компенсации в счет неоднократного страхования жилища. Для проверки предлагалось ввести установочные данные пользователя», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

По данным ведомства, после того как жительница Мокшанского района ввела запрашиваемую информацию, на сайте открылось сообщение о том, что ей действительно полагается компенсация в сумме 124 тыс. рублей, для получения которой требуется внести госпошлину, оплатить транзакции и страховку.

«Следуя этим указаниям, заявительница перевела деньги в сумме 9 тыс. 400 рублей на счет банковской карты, однако до сих пор компенсацию не получила», — отметили в управлении.

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