Житель Пензы лишился мотоцикла, поверив аферисту из Анапы Криминал

Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. 21-летний житель Пензы лишился мотоцикла японского производства, попавшись на уловку афериста из Анапы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, пензенец разместил в интернете объявление о продаже двухколесного транспортного средства, после чего неизвестный через приложение предложил обменять его на мотоцикл другой марки.

«Молодой человек согласился. Участники сделки договорились, что в один день отправят свои мотоциклы транспортной компанией. После того как посылку жителя Пензы приняли к доставке в Новороссийск, он сказал об этом новому знакомому. Неделю спустя мужчина получил ответную посылку и привез ее домой, а когда распаковал, обнаружил в коробке два велосипедных обода и мешок с цементом», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что житель Краснодарского края перестал выходить на связь, однако полицейские разыскали его и доставили 18-летнего молодого человека из Анапы в Пензу для проведения следственных действий.

«Подозреваемый пояснил, что на самом деле никакого мотоцикла для обмена у него не было и он намеренно ввел потерпевшего в заблуждение. Похищенное путем обмана транспортное средство пензенца он разобрал на запчасти и продал», — сказали в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Причиненный потерпевшему ущерб житель Краснодарского края возместил полностью», — уточнили в полиции.