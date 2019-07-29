В Шемышейке возбуждено дело по факту гибели человека в результате обвала грунта Криминал

Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели слесаря ООО «ЖКХ» при проведении земляных работ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 20 июля слесарь аварийно-восстановительных работ ООО «ЖКХ», находясь на участке местности напротив одного из домов по улице Октябрьской в Шемышейке, в ходе осуществления подготовительных работ по разработке грунта в местах защиты сетей водоснабжения и устройства средств технического регулирования в результате обвала грунта получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что причиной трагического инцидента стало нарушение требований охраны труда.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели мужчины 1987 года рождения», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, также предстоит определить работников организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда.