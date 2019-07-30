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Жительница Заречного перевела мошеннице более 400 тыс. рублей

16:30 | 30.07.2019 | Криминал

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Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. 32-летняя жительница Заречного Пензенской области лишилась более 400 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы, которая выдала себя за менеджера брокерской конторы.

Жительница Заречного перевела мошеннице более 400 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленница по телефону предложила женщине принять участие в торгах на финансовом рынке через интернет, купив валюту на указанном ею сайте и получая впоследствии проценты.

«Следуя инструкциям незнакомки, жительница Заречного в течение нескольких дней перевела на различные счета 405 тыс. рублей, после чего сайт оказался заблокирован», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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