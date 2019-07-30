Жительница Заречного перевела мошеннице более 400 тыс. рублей Криминал

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. 32-летняя жительница Заречного Пензенской области лишилась более 400 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы, которая выдала себя за менеджера брокерской конторы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленница по телефону предложила женщине принять участие в торгах на финансовом рынке через интернет, купив валюту на указанном ею сайте и получая впоследствии проценты.

«Следуя инструкциям незнакомки, жительница Заречного в течение нескольких дней перевела на различные счета 405 тыс. рублей, после чего сайт оказался заблокирован», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.