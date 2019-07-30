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В Пензе молодой мужчина задержан по подозрению в оборудовании тайников с наркотиками

19:00 | 30.07.2019 | Криминал

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Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Мужчина 1994 года рождения задержан в Пензе по подозрению в распространении наркотических средств растительного происхождения бесконтактным способом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе молодой мужчина задержан по подозрению в оборудовании тайников с наркотиками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следуя указаниям неустановленного лица, он получил информацию о местоположении тайника с оптовой партией наркотического средства и забрал ее. Запрещенные вещества мужчина хранил и фасовал на съемной квартире в Октябрьском районе Пензы. Затем в лесополосе, расположенной вблизи областного центра, он оборудовал потайные места, где оставлял розничные партии наркотика, предназначавшиеся для конечных потребителей», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий изъято более 150 граммов наркотиков.

По факту незаконного сбыта запрещенных веществ возбуждено уголовное дело.

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