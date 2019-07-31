Объявлен в розыск Роман Сафронов, обвиняемый в убийстве молодой женщины Криминал

Нижний Ломов, 31 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Нижнего Ломова Пензенской области Романа Сафронова, который обвиняется в убийстве женщины 1995 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, в ночь с 27 на 28 июля 2019 года мужчина, находясь в квартире по месту проживания в Нижнем Ломове, в ходе конфликта с сожительницей нанес ей множественные удары ножом по спине, рукам и ногам и не менее одного — в область груди, от которого потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения убийства он скрылся с места преступления. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

«Следственный комитет обращается с просьбой к жителям Пензенской области при наличии информации о местонахождении Романа Сафронова сообщить об этом в следственное управление по телефону: +7 (8412) 36-17-02, в нижнеломовский межрайонный следственный отдел: +7 (84154) 4-49-21 или в полицию: +7 (84154) 4-49-20 либо по телефону 02. Анонимность гарантируется», — добавила Татьяна Махницкая.