Снятый в ИК-1 ролик о важности семьи признан лучшим в Пензенской области Криминал

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Группа осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №1, одержала победу по итогам конкурса на лучший видеоролик, проводившийся среди учреждений УФСИН России по Пензенской области.

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Работа под названием «Постскриптум» была снята на базе студии кабельного телевидения.

Авторы ролика сделали акцент на важности семейных ценностей, показав значимость общения с родными и близкими во время отбывания наказания, а также поддержания других социальных связей.

Комментируя итоги конкурса, начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Пензенской области Павел Стариков отметил, что тематика работ была разнообразной и определялась исходя из нескольких задач.

«Ключевыми моментами стали формирование у осужденных нравственных качеств, ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, профилактика суицидальных рисков, побегов, наркотических и алкогольных зависимостей, совершения повторных преступлений, поэтому и видеоролики получились разными», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, «Постскриптум» будет заявлен от Пензенской области на федеральный этап конкурса.