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Житель Пензенской области обвиняется в смерти брата

18:02 | 01.08.2019 | Криминал

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Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Житель Пензенской области 1968 года рождения, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью брата, повлекшем его смерть, заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Пензенской области обвиняется в смерти брата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 22 июля обвиняемый находился дома в селе Бегуч Камешкирского района. Около 21.00 вернулся его старший брат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами произошла ссора из-за того, что потерпевший оскорбил обвиняемого нецензурным выражением. Разозлившись, злоумышленник схватил в коридоре полено и нанес им не менее двух ударов по голове брата, после чего помог ему дойти до кровати и уложил спать. Рано утром 23 июля мужчина попытался разбудить потерпевшего, но тот уже не подавал признаков жизни», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что обвиняемый попросил соседей вызвать полицию и скорую помощь, при этом умолчал о произошедшем конфликте.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины 1959 года рождения наступила от полученной травмы головы», — уточнила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая отметила, что ранее сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства.

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