Житель Пензенской области обвиняется в смерти брата Криминал

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Житель Пензенской области 1968 года рождения, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью брата, повлекшем его смерть, заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 22 июля обвиняемый находился дома в селе Бегуч Камешкирского района. Около 21.00 вернулся его старший брат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами произошла ссора из-за того, что потерпевший оскорбил обвиняемого нецензурным выражением. Разозлившись, злоумышленник схватил в коридоре полено и нанес им не менее двух ударов по голове брата, после чего помог ему дойти до кровати и уложил спать. Рано утром 23 июля мужчина попытался разбудить потерпевшего, но тот уже не подавал признаков жизни», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что обвиняемый попросил соседей вызвать полицию и скорую помощь, при этом умолчал о произошедшем конфликте.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины 1959 года рождения наступила от полученной травмы головы», — уточнила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая отметила, что ранее сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства.