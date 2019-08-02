В Пензе врач осужден за смерть пациентки Криминал

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением медицинской деятельности, сроком на один год назначено в Пензе врачу-эндоскописту, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что утром 14 февраля 2018 года потерпевшая 1957 года рождения явилась в городскую поликлинику на прием к врачу-эндоскописту для проведения ей процедуры эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС). Врачом вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и допущенной небрежности было выполнено три попытки введения гастрофиброскопа в условиях несоответствия между силой подачи дистального конца и сопротивляемостью стенки пищевода», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в результате оказался поврежден пищевод пациентки, которая от этого умерла в больнице 17 апреля.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.