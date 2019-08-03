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Платная услуга диагностики здоровья по фото в Instagram заинтересовала полицию

12:05 | 03.08.2019 | Криминал

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Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала 38-летняя местная жительница, заказавшая через Instagram диагностику здоровья по фотографии.

Платная услуга диагностики здоровья по фото в Instagram заинтересовала полицию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, она обнаружила страницу пользователя, который предлагал услуги магического характера, в том числе гадание и приворот. В ходе переписки она договорилась о диагностике здоровья по фотографии», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, следуя полученным инструкциям, доверчивая жительница Пензы перевела неизвестному человеку 6,5 тыс. рублей на счет электронного кошелька, после чего собеседник перестал выходить на связь.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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