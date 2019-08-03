EN
19:08:25 Суббота, 3 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области мошенник выманил деньги у ребенка, пообещав оплачиваемую работу

13:48 | 03.08.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала несовершеннолетняя жительница Нижнеломовского района Пензенской области, заинтересовавшаяся предложением о возможности заработать денег, поступившим ей в приложении Telegram от неизвестного пользователя.

В Пензенской области мошенник выманил деньги у ребенка, пообещав оплачиваемую работу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе переписки неизвестный пояснил, что для дополнительного заработка необходимо перечислить деньги на счет банковских карт и электронного кошелька, которые он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что девочка перевела незнакомцу 18 тыс. рублей, после чего ее мать обратилась в правоохранительные органы.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
«Пензенская правда» заплатит 500 тыс. рублей за новости на портале, не являющемся СМИ В Пензе работница магазина перевела лжедиректору почти 60 тыс. рублей
Житель Пензы подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью сына В Пензе пройдет аукцион среди желающих добывать песок вблизи Васильевки
ТАСС получит 500 тыс. рублей за одно интервью и 15 новостей о Пензенской области Платная услуга диагностики здоровья по фото в Instagram заинтересовала полицию
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама