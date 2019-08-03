В Пензенской области мошенник выманил деньги у ребенка, пообещав оплачиваемую работу Криминал

Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала несовершеннолетняя жительница Нижнеломовского района Пензенской области, заинтересовавшаяся предложением о возможности заработать денег, поступившим ей в приложении Telegram от неизвестного пользователя.

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«В ходе переписки неизвестный пояснил, что для дополнительного заработка необходимо перечислить деньги на счет банковских карт и электронного кошелька, которые он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что девочка перевела незнакомцу 18 тыс. рублей, после чего ее мать обратилась в правоохранительные органы.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.