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В Пензе работница магазина перевела лжедиректору почти 60 тыс. рублей

16:17 | 03.08.2019 | Криминал

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Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. Работница одного из магазинов, расположенных на улице Терновского в Пензе, стала жертвой телефонного мошенника, выдавшего себя за руководителя торговой организации.

В Пензе работница магазина перевела лжедиректору почти 60 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился начальником, назвал имя и отчество, а также спросил, сколько денег находится в кассе. После того как сотрудница назвала сумму, мужчина заявил, что требуется взять из кассы все наличные, добавить 27 тыс. рублей из личных средств и перевести их через платежный терминал на счет абонентского номера мобильной связи, который он укажет, за рекламу магазина», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям злоумышленника, работница перечислила 57 тыс. рублей.

В полиции добавили, что аналогичные факты мошенничества в тот же день были совершены в отношении еще двух сотрудниц различных магазинов: одна перевела неизвестному 7 тыс. рублей, другая — 4,5 тыс. рублей.

Полиция начала проверку. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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