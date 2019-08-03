В Пензе работница магазина перевела лжедиректору почти 60 тыс. рублей Криминал

Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. Работница одного из магазинов, расположенных на улице Терновского в Пензе, стала жертвой телефонного мошенника, выдавшего себя за руководителя торговой организации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился начальником, назвал имя и отчество, а также спросил, сколько денег находится в кассе. После того как сотрудница назвала сумму, мужчина заявил, что требуется взять из кассы все наличные, добавить 27 тыс. рублей из личных средств и перевести их через платежный терминал на счет абонентского номера мобильной связи, который он укажет, за рекламу магазина», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям злоумышленника, работница перечислила 57 тыс. рублей.

В полиции добавили, что аналогичные факты мошенничества в тот же день были совершены в отношении еще двух сотрудниц различных магазинов: одна перевела неизвестному 7 тыс. рублей, другая — 4,5 тыс. рублей.

Полиция начала проверку. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.