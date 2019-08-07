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В Городищенском районе на директора «Стройлеса» завели дело из-за долгов по зарплате

15:07 | 07.08.2019 | Криминал

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Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено в Городищенском районе Пензенской области в отношении руководителя ООО «Стройлес». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Городищенском районе на директора «Стройлеса» завели дело из-за долгов по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, руководитель организации в период с сентября 2018 года по май 2019-го свыше двух месяцев полностью не выплачивал зарплату двоим работникам», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что сумма задолженности превысила 70 тыс. рублей.

Татьяна Махницкая добавила, что принимаются меры, направленные на выплату долгов по зарплате, а также выясняется наличие задолженности перед другими сотрудниками данной организации.

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