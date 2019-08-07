В Пензе за растрату топлива УМВД на 10 млн. рублей предприниматель получил условный срок Криминал

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 400 тыс. рублей назначено фактическому руководителю ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд» за растрату нефтепродуктов ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, фактический руководитель ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд» в период с января по ноябрь 2018 года принял на хранение и разместил в нефтехранилище нефтепродукты — бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, поступившие в рамках государственного контракта для нужд федерального казенного учреждения», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что затем злоумышленник продал вверенные ему нефтепродукты на общую сумму более 10 млн. рублей, причинив ущерб ЦХиСО.

«Руководитель организаций признал вину в совершении инкриминируемого деяния, принял меры к обеспечению возмещения причиненного ущерба в полном объеме», — отметила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления уточнила, что приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.