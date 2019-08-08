В Пензе мошенник обманул пенсионерку на 125 тыс. рублей Криминал

Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. 76-летняя пенсионерка из Пензы стала жертвой телефонного мошенничества.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что некие лица якобы пытаются снять деньги со счета собеседницы, а для сохранения средств необходимо перевести их на резервный счет. Незнакомец пояснил, что гражданка сможет снять свои деньги на следующий день в любом отделении банка», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям злоумышленника, пенсионерка сняла со счета деньги и через банкомат перевела 125 тыс. рублей незнакомцу, который после этого повесил трубку.

По факту мошенничества проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.