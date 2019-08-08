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В Пензе мошенник обманул пенсионерку на 125 тыс. рублей

10:15 | 08.08.2019 | Криминал

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Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. 76-летняя пенсионерка из Пензы стала жертвой телефонного мошенничества.

В Пензе мошенник обманул пенсионерку на 125 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что некие лица якобы пытаются снять деньги со счета собеседницы, а для сохранения средств необходимо перевести их на резервный счет. Незнакомец пояснил, что гражданка сможет снять свои деньги на следующий день в любом отделении банка», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям злоумышленника, пенсионерка сняла со счета деньги и через банкомат перевела 125 тыс. рублей незнакомцу, который после этого повесил трубку.

По факту мошенничества проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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