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Работник пензенской автомойки признался в угоне машины клиента

09:33 | 09.08.2019 | Криминал

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Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. 21-летний мужчина, работающий на одной из автомоек в Пензе, признался в угоне автомобиля клиента, оставившего машину на ночь для чистки салона.

Работник пензенской автомойки признался в угоне машины клиента. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, молодой человек решил доехать на чужом автомобиле к себе домой в Шемышейский район, однако по пути попал в ДТП — машина вылетела в кювет и загорелась.

«Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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