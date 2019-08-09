Житель Пензы отправится в колонию-поселение из-за долга по алиментам в 900 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Житель Пензы, задолженность которого по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына 2004 года рождения превысила 900 тыс. рублей, отправится в колонию-поселение. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда города.

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По его словам, мужчина должен был перечислять алименты с 2007 года, но не делал этого, за что подвергался административному наказанию, однако после его отбытия так и не предпринял мер к погашению накопившейся суммы и трудоустройству.

«В связи с привлечением ранее к уголовной ответственности приговором Ленинского районного суда Пензы виновному назначено наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что приговор в законную силу не вступил.