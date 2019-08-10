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Жительница Пензы подозревается в оскорблении и применении насилия к полицейскому

09:37 | 10.08.2019 | Криминал

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Пенза, 10 августа 2019. PenzaNews. Уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти» — возбуждено в отношении 56-летней жительницы Пензы.

Жительница Пензы подозревается в оскорблении и применении насилия к полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 22 июля муж подозреваемой 1962 года рождения был задержан сотрудниками отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе по месту жительства на улице Калинина за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина, выражая недовольство действиями стража порядка, высказала оскорбления в его адрес, укусила участкового уполномоченного полиции за кисть, ударила по руке и оцарапала.

«Противоправные действия подозреваемой были пресечены полицейскими», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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